https://static.news.ru/photo/af9bf836-ba0d-11e9-b515-fa163e074e61_660.jpg Зелимхан Бакаев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл на выезде «Тун» — 3:2.

Дублем в составе «красно-белых» отметился полузащитник Зелимхан Бакаев. Счёт встречи мог быть и крупнее, но новичок москвичей Андре Шюррле не смог реализовать пенальти.

Ответный матч между «Спартаком» и «Туном» состоится в Москве 15 августа.

Ранее News.ru писал, что бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков вывел из семейного бюджета более 200 млн рублей.