Московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл на выезде «Тун» — 3:2.
Дублем в составе «красно-белых» отметился полузащитник Зелимхан Бакаев. Счёт встречи мог быть и крупнее, но новичок москвичей Андре Шюррле не смог реализовать пенальти.
Ответный матч между «Спартаком» и «Туном» состоится в Москве 15 августа.
Ранее News.ru писал, что бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков вывел из семейного бюджета более 200 млн рублей.