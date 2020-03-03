https://static.news.ru/photo/29d55c80-5d6c-11ea-a904-fa163e074e61_660.jpg Фото: BVB/facebook.com

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» принял решение отказаться от азиатского турне, которое должно было состояться летом 2020 года.

Турне по Азии придётся отменить. Нам жаль, потому что мы знаем, как сильно люди там нас хотят видеть, — цитирует управляющего директора «Боруссии» Карстена Крамера «Спорт Бильд».

Также «Боруссия» в ближайшее время не будет проводить открытые тренировки, а футболистам запрещено раздавать автографы.

Ранее стало известно, что клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» попросил игроков команды временно не делать селфи с фанатами и не давать автографов болельщикам из-за угрозы коронавируса. Также игроков и сотрудников команды попросили избегать рукопожатий, ненужных встреч, обедов или других публичных мероприятий, писал NEWS.ru.