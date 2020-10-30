Дороги, которые он выбирал: 60 лет Диего Марадоне

Один из величайших футболистов всех времён Диего Армандо Марадона отмечает своё 60-летие.

Выходец из семьи потомственного рабочего и домохозяйки, Диего стал пятым ребёнком в семье, но первым мальчиком. По некоторым данным, род Марадоны корнями восходит к легендарному Марко Поло.

Свой первый крупный контракт Диего получил в «Бока Хуниорс» в возрасте 21 года. До этого в составе «Архентинос Хуниорс», своего первого профессионального клуба, он пять раз подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины. Его трансфер стал одним из самых дорогих в то время и обошёлся «Боке» в сумму порядка $3,6 млн.

Чемпионат мира 1982 года сложился не очень удачно как для сборной Аргентины, так и для её главной звезды, для которой это был первый мундиаль. Немало поспособствовала этому откровенно грубая, а временами и вовсе жестокая игра соперников против Марадоны.

Несмотря на это, в том же 82-м году аргентинец перешёл в «Барселону» за рекордную на тот момент сумму — $8 млн. А ещё более 3 млн Диего получил в качестве подъёмных. С первого же матча каталонская и испанская публика была очарована игрой звезды, комментаторы сразу же сделали его нарицательной фигурой: «как Марадона» — можно было услышать про других игроков, когда они исполняли красивый финт или красиво забивали гол. Однако полноценно в каталонском клубе аргентинцу удалось провести лишь первый сезон, начало же второго года пребывания в Ла Лиге ознаменовалось ужасающей травмой, которую в 4-м туре игроку нанёс защитник «Атлетика» Андони Гойкоэчеа. Футбол тогда отличался от нынешнего — был более контактным, стыковым и даже грубым, да и арбитры судили иначе. В результате не справляющийся с действиями Марадоны и заметно уступающий ему в мастерстве Гойкоэчеа не придумал ничего лучше, чем лупить весь матч форварда по ногам, а во втором тайме и вовсе сломал ему лодыжку. Из-за травмы Диего выбыл на полгода, а после возвращения фанаты были недовольны его игрой, которая теперь казалась им слишком осторожной. Тогда же начались проблемы аргентинца с поведением, причём как во время, так и вне футбола. Особенно каталонцев разозлила рука Марадоны (оцените иронию), кулаком которой он грозил зрителям, когда те освистали его после невыразительной, по их мнению, игры. Всё это в итоге привело к тому, что звёздный аргентинец откровенно захандрил в столице Каталонии и не скрывал своего желания покинуть клуб. Дошло до того, что он был готов лично выкупить свой же контракт, но вовремя «подсуетился» «Наполи», который в то время внезапно разжился огромными деньгами и создавал амбициозный проект, и денег на это неаполитанцы не жалели.

В итоге 30 июня 1984 года «Наполи» за $7,6 млн совершил свой самый звёздный на сегодняшний день трансфер. Местная публика была влюблена в аргентинца, их отношения были наполнены ядерной смесью итало-аргентинской страсти со всеми атрибутами. Так, например, в 1987 году, после того как в концовке товарищеского матча Диего не забил пенальти, публика освистывала его до финального свистка. В ответ аргентинец в послематчевом интервью заявил, что фанаты могут не привыкать свистеть, так как этот сезон будет последним для него в Неаполе. На следующем матче на трибунах болельщиками был вывешен огромный плакат с признанием в любви к Марадоне (но не извинениями), а аргентинец потом заявил, что был неправ в своих предыдущих словах.

В 86-м году Аргентина второй раз в истории стала чемпионом мира, а звёздный форвард помимо феноменальной игры отметился тем самым спортивным мемом на века — «рука Бога».

Потом были ЧМ-1990, где Аргентина дошла до финала, но проиграла немцам после несколько спорного пенальти, а сам Марадона по окончании турнира заявил, что завершает карьеру в сборной. А уже через год, после очередного матча в чемпионате Италии, нападающий был выбран для допинг-теста, который обнаружил в его крови следы кокаина. Далее была 15-месячная дисквалификация, а потом короткое и не очень удачное турне в испанскую «Севилью», а позже, в 94-м, и возвращение в сборную, которое тоже было не сильно успешным.

Ещё позже были попытки начать тренерскую карьеру, и легенду даже назначили главным тренером национальной сборной на мундиале в ЮАР. Закончилось всё лютым провалом. А после было невероятно странное назначение в брестское «Динамо». Странное — поскольку никто, в том числе и сам Диего Армандо, так и не понял, на какой должности аргентинец был в клубе.

Однако, несмотря на кокаиновые скандалы, резкие высказывания, откровенно наглый и хамский троллинг после игры рукой, Марадона был, есть и остаётся легендой и одним из самых техничных футболистов всех времён.

imago-images.de/Global Look Press ASSOCIATED PRESS ASSOCIATED PRESS imago-images.de/Global Look Press Harry Melchert/Global Look Press imago sportfotodienst/ТАСС SVEN SIMON/Global Look Press Global Look Press imago-images.de/Global Look Press imago sportfotodienst/Global Look Press ASSOCIATED PRESS Марадона и Пеле ASSOCIATED PRESS P Largo/Global Look Press Telam/Global Look Press Ferrari©Kikapress/Global Look Press AP/TASS EPA\TASS Global Look Press x99/Global Look Press AP/TASS Paolo Manzo/Global Look Press