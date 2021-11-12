Доминируй, унижай: история Икарди — главного подкаблучника мирового футбола

Талантливый аргентинский форвард Мауро Икарди прославился выступлениями за «Интер» и ПСЖ, однако не меньшую известность ему принёс брак с Вандой Нарой. Властная девушка очень любит оказываться в центре внимания и активно вмешиваться в карьеру мужа, а ещё ей удалось завладеть всеми деньгами супруга. Рассказываем подробнее об экстравагантной паре.

Забирай всё

Несколько недель назад СМИ начали смаковать новости о разладе отношений в семье Икарди. Нара сделала в соцсетях недвусмысленный пост «ты разрушил семью ради шлюхи», отписалась от футболиста и удалила все совместные фотографии.

Как стало известно, девушка уличила мужа в измене с моделью Чиной Суарес. Одним из доказательств стало интимное видео с участием дамы, которое Ванда нашла в телефоне у Икарди после того, как взломала гаджет с помощью частных детективов. В итоге Нара забрала детей и покинула Париж. Аргентинец отпросился у руководства ПСЖ и поехал мириться.

Попытки Икарди увенчались успехом, через несколько дней Ванда сама привезла форварда на базу ПСЖ и намекнула в соцсетях, что простила игрока. По её словам, игроку пришлось долго убеждать её сохранить семью.

Однако позже стала известна цена измены Икарди. Оказалось, что слов и обещаний Ванде было недостаточно, Икарди в качестве извинений пришлось совершить по-настоящему мощный поступок. Он подписал соглашение, по которому все его доходы и активы до 2050 года будут принадлежать супруге. Есть подозрения, что так было и до контракта, но теперь всё оформлено официально.

facebook.com/MauroIcardiOficial

Как жена скажет

Ванда является для Икарди не только спутницей жизни и матерью его двоих дочерей, но и агентом. Любительница выкладывать откровенные снимки в Instagram и сниматься для мужских журналов представляет интересы игрока с 2015 года, а её умением превратить в кошмар любые переговоры успели насладиться руководители «Интера» и ПСЖ.

Из итальянской команды Мауро уходил в сентябре 2019 года со скандалом, который, по сути, спровоцировала Ванда. Нара обивала пороги ток-шоу, раздавала обличающие миланский клуб интервью и умудрилась испортить отношения со всеми руководителями команды, включая главного тренера Лучано Спаллетти. В итоге Икарди перевели в дублирующий состав, но Ванде удалось договориться об аренде в ПСЖ с правом выкупа.

Аргентинец продолжает играть в Париже, но в прессе постоянно появляются слухи о его желании сменить команду. Хотя не факт, что это желание именно его. Ванда в интервью признавалась, что часто даже не советуется с Икарди, выступая от имени игрока. По её словам, она отлично знает мужа и то, чего он хочет.

В очередной раз покинуть ПСЖ Икарди намеревался после ссоры с Нарой, но теперь всё нормализовалось. Контракт аргентинца с парижанами действует до лета 2024 года, так что пока боссы команды могут расслабиться. Выбивать высокую зарплату для мужа, а точнее для себя, Ванда начнёт чуть позже.

facebook.com/MauroIcardiOficial

Кто у нас не первый

О жизни Нары вполне можно снять фильм. В начале нулевых девушке приписывали роман с самим Диего Марадоной, она также встречалась с уругвайцем Диего Форланом. Кроме того, поговаривали, что Ванда несколько лет снималась в порно. Однако видеодоказательств не сохранилось. В итоге Нара стала женой аргентинского футболиста Макси Лопеса, успевшего поиграть в России за ныне покойный ФК «Москва». У пары родилось трое сыновей, а форвард однажды привёл в дом одноклубника по «Сампдории» Икарди.

Поначалу будущий форвард «Интера» просто был другом семьи, но затем у него с супругой боевого товарища завелась интрижка, которая переросла в бурный роман. Отношения Икарди и Нары зашли так далеко, что последняя в итоге забрала детей и поменяла мужа. Лопесу в этой ситуации можно только посочувствовать.

Они не позволяют мне видеть моих детей: я виделся с ними только дважды за последний год. Они не уважают меня; Ванда постоянно думает только о деньгах, даже если не нуждается в них. Я прихожу в бешенство, когда вижу, как они используют моих детей. Кстати, несколько раз Икарди повесил трубку, пока я разговаривал с ними, — рассказывал аргентинский футболист в 2019 году.

Новым бывшим для Ванды мог стать Икарди, но футболисту удалось купить прощение. Если брак с такой деловой женщиной приносит форварду счастье, остаётся только за него порадоваться.