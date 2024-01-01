Домашний стадион «Спартака» переименовали в «Лукойл Арену»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Домашний стадион футбольного клуба «Спартак» в Москве с 1 января переименован в «Лукойл Арену», сообщает «Радио 1». Прежде площадка носила название «Открытие Банк Арена».

ЛУКОЙЛ зарегистрировал товарный знак «Лукойл Арена» 18 декабря, согласно данным системы СПАРК. Заявка на регистрацию бренда была подана еще 22 сентября.

Домашняя арена столичной команды открылась осенью 2014 года, до этого своего стадиона у красно-белых не было. Стадион был построен на Волоколамском шоссе на месте бывшего Тушинского аэродрома. Недалеко от него в том же году была открыта станция метро «Спартак» (ранее «Волоколамская») Таганско-Краснопресненской линии, строительство которой было законсервировано в 1975 году и возобновлено в 2013-м.

Стадион «Спартака» вмещает 45 тысяч зрителей. Арена принимала матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Сборная России по футболу в октябре 2014 года сыграла на стадионе свой первый матч в рамках отборочного турнира на Евро-2016, игра со сборной Молдавии завершилась вничью, 1:1.

В августе 2022 года ЛУКОЙЛ сообщил о приобретении 100% акций «Спартака» и бывшей «Открытие Банк Арены». Тогда же Леонид Федун сложил с себя полномочия президента футбольного клуба и вышел из состава его акционеров.