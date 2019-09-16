https://static.news.ru/photo/97cefea2-d86b-11e9-a67e-fa163e074e61_660.jpg Самюэль Умтити Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время матча Ла Лиги между командами «Барселона» и «Валенсия» в дом защитника «гранатовых» Самюэля Умтити пробрались воры.

Четыре человека в капюшонах сумели взломать входную дверь в дом и открыть сейф. О случившемся инциденте в полицию сообщили соседи 25-летнего футболиста, заметив открытую дверь. Правоохранительные органы уже начали расследование.

Во время происшествия спортсмен находился на трибуне арены «Камп Ноу» в связи с травмой, полученной в расположении сборной Франции.

Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «гранатовых».

В текущем чемпионате Умтити ещё не выступал за «Барселону».

После четырёх туров «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с семью очками.

«Валенсия» назначила нового главного тренера, ранее писал News.ru.