Дом Паоло Росси обворовали во время похорон футболиста

https://static.news.ru/photo/7003cf68-3d1b-11eb-971c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Loris Cerquiglini/Keystone Press Agency/Global Look Press

В субботу, 12 декабря, в Италии состоялись похороны легендарного игрока, чемпиона мира в составе национальной команды Паоло Росси. Во время траурной церемонии в дом спортсмена забрались неизвестные и ограбили семью футболиста. Об этом со ссылкой на слова вдовы Росси сообщили местные СМИ.

Информация о преступлении появилась на следующий день после ограбления. Вдова Росси вернулась с похорон и обнаружила, что многие личные вещи покойного пропали. В их числе были очень дорогие часы, передаёт Football Italia.

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Причины смерти не уточняются. Однако известно. что в последние годы он страдал от неизлечимой болезни.

Росси в 1982 году получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком чемпионата мира. На том чемпионате сборная Италии встретилась с командой Аргентины, в составе которой играл Диего Марадона, скончавшийся в ноябре 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, родственники великого аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны начали борьбу за наследство скончавшегося спортсмена. Как сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник, состояние ушедшего латиноамериканца составляет примерно 40 млн долларов.