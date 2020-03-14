Дом защитника английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Яна Вертонгена ограбили во время матча Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» (0:3).
Четыре грабителя ворвались в дом, когда в нём находились жена и двое детей футболиста. Неизвестные угрожали семье Вертонгена ножами и мачете, но никто из них не пострадал. В данный момент полиция ищет нарушителей, сообщает Express.
Ранее полузащитника «Атлетико» Томаса Партея ограбили перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива»,
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