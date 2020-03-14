https://static.news.ru/photo/57af15dc-66a0-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpg Ян Вертонген Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Дом защитника английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Яна Вертонгена ограбили во время матча Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» (0:3).

Четыре грабителя ворвались в дом, когда в нём находились жена и двое детей футболиста. Неизвестные угрожали семье Вертонгена ножами и мачете, но никто из них не пострадал. В данный момент полиция ищет нарушителей, сообщает Express.