https://static.news.ru/photo/99ac338e-2244-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Нелсон Семеду Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Дом защитника испанского футбольного клуба «Барселона» Нелсона Семеду обокрали за несколько часов до матча перенесённого 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:0).

26-летний футболист в этот момент находился в отеле вместе с партнёрами по команде и готовился к предстоящей игре. За шесть часов до матча грабители ворвались в дом Семеду, полиция узнала о случившемся через 15 минут, сообщает газета Marca.

Ранее полузащитника «Атлетико» Томаса Партея ограбили перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива», писал NEWS.ru.