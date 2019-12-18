Дом защитника испанского футбольного клуба «Барселона» Нелсона Семеду обокрали за несколько часов до матча перенесённого 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:0).
26-летний футболист в этот момент находился в отеле вместе с партнёрами по команде и готовился к предстоящей игре. За шесть часов до матча грабители ворвались в дом Семеду, полиция узнала о случившемся через 15 минут, сообщает газета Marca.
Ранее полузащитника «Атлетико» Томаса Партея ограбили перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива», писал NEWS.ru.
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