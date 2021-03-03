Долгополов: не вижу, кто бы мог занять место комментатора Розанова

https://static.news.ru/photo/0b40699a-7c0b-11eb-9930-96000091f725_660.jpg Юрий Розанов Фото: rozanov.iurii/instagram.com

Президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР), заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов отреагировал на смерть комментатора Юрия Розанова. Известный журналист скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком.

Очень печальное известие. Он многое сделал для развития нашей спортивной журналистики. Его комментарии всегда были тактичны, но в то же время очень решительные. На мой взгляд, преимущество Розанова перед другими заключалось в том, что он не боялся давать оценки. Да, если коллеги очень красочно рассказывают, как футболисты гоняют мяч, что мы, собственно говоря, и сами видим, то Розанов старался проникнуть в футбол и увидеть всё происходящее на поле гораздо глубже. Именно это глубинное знание и видение футбола позволяло достигать вершин. У него всё получалось, — сказал Долгополов корреспонденту NEWS.ru.

Собеседник рассказал, что несмотря на болезнь, Розанов продолжал появляться на мероприятиях, которые устраивала федерация.

Например, он вёл семинар на нашем с ОКР и «Газпромом» международном творческом конкурсе «Энергия побед» для победителей. Я знал, что его болезнь началась несколько лет назад. Но Юрий не сдавался, мужественно сопротивлялся, — добавил он.

По словам президента федерации, пока нет, на его взгляд, футбольного спортивного комментатора, который смог бы занять место Розанова.

К сожалению, есть такие уходы, которые, на мой взгляд, трудно восполнить. Не вижу, кто бы мог занять его место, его нишу. Есть много сильных и хороших журналистов, у которых есть всё, кроме, может быть, одного — глубины. Но у них есть у кого учиться — все репортажи записаны, можно прослушать, чтобы понять, на кого равняться и кого потеряли. Соболезнования от ФСЖР, — заключил Долгополов.

Розанов — обладатель премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.

Ранее на смерть комментатора отреагировал спортивный журналист Виктор Гусев, который рассказал, как познакомился с будущим коллегой. По его словам, он «фактически привёл его на телевидение», писал NEWS.ru.