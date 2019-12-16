https://static.news.ru/photo/cc6af09e-1fe7-11ea-b891-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcluch/facebook.com

Первые выплаты задолженностей по заработной плате игрокам и персоналу владивостокского футбольного клуба «Луч» начнутся в декабре, сообщила первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.

Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками, — приводит слова Щербиной пресс-служба администрации края.

Щербина также отметила, что для Приморского края важно сохранить и развивать «Луч». Выход из сложившейся ситуации будут искать вместе с компанией «Терминал Астафьева», которая является спонсором клуба.

Ранее сотрудники владивостокского футбольного клуба «Луч» приостановили трудовую деятельность с 5 декабря из-за задолженностей по заработной плате. Отмечается, что заработная плата сотрудникам клуба не выплачивается в течение трёх месяцев и теперь они вынуждены искать подработку для выживания, писал NEWS.ru.