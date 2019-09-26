Доход «Интера» в сезоне-2018/2019 составил 415 миллионов евро, что на 20% больше по сравнению с предыдущим сезоном, и стал для итальянской команды рекордным.
Совет директоров «Интера» предоставил финансовую отчётность, закрытую 30 июня 2019 года, сообщает Сalcio e Finanza.
Доходы выросли благодаря выступлению в Лиге чемпионов. Финансовая отчётность закрыта с убытком в соответствии с положениями финансового fair play.
«Манчестер Юнайтед» получил рекордную прибыль в сезоне-2018/2019, писал News.ru.