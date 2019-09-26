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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет наказывать Российский футбольный союз (РФС) из-за закрытых калиток на трибуне с болельщиками во время матча 1/16 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Это дело Российского футбольного союза, — заявили в УЕФА в ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли организация реагировать на случившееся и будет ли высказано замечание РФС. Во время...