https://static.news.ru/photo/ad3170d6-60ab-11ea-b504-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Малафеев Фото: malafeev16ru/instagram.com

16-летняя дочка бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева может заниматься распространением наркотических веществ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка во время продажи нескольких таблеток экстази. Данных о её местонахождении пока нет.

Ранее супруга спортсмена Екатерина Малафеева рассказывала о тяжёлом периоде в их жизни и о том, что Ксения Малафеева съехала от них, передаёт Sport24.

С 1997 по 2016 год Вячеслав Малафеев в качестве вратаря сыграл в составе «Зенита» 442 матча. Будучи в команде «сине-бело-голубых», он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Малафеев является обладателем рекорда по сыгранным за ФК «Зенит» минутам (39 167).

Как писал NEWS.ru, Малафеев высказал своё предположение о том, кто заменит Игоря Акинфеева в воротах национальной команды. По словам спортсмена, преемником станет нынешний голкипер «сине-бело-голубых» Андрей Лунёв.