Дочь Пеле опубликовала фото прощания легендарного футболиста с семьей

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Пеле

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Кристина опубликовала трогательное фото прощания с отцом. На кадре запечатлены сомкнутые руки родных и близких спортсмена, которые собрались вокруг него в последние минуты.

Всё, что мы имеем, — благодаря тебе. Люблю тебя бесконечно. Покойся с миром, — написала дочь легенды мирового футбола.

Только за час пост собрал более пяти тысяч комментариев со словами скорби, сожаления и поддержки.

Несколько лет трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии боролся с онкологией. Осенью прошлого года ему удалили опухоль, после чего врачи дали благоприятный прогноз. Однако в ноябре 2022 года футболиста госпитализировали с генерализованным отеком тела и декомпенсированной сердечной недостаточностью. Назначенная докторами химиотерапия результатов не принесла.

21 декабря стало известно об ухудшении здоровья Пеле, а 26 декабря легендарный футболист начал прощаться с семьей на фоне отрицательной динамики онкологического заболевания. 29 декабря Пеле умер в клинике Альберта Эйнштейна.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века. Он единственный в мире спортсмен, который трижды становился чемпионом мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 голов.

Ранее пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду на своей странице в соцсети написал, что умерший трехкратный чемпион мира бразилец Пеле был эталоном футбола, память о нем будет жить вечно. Португальский футболист принес глубокие соболезнования семье Пеле и всей Бразилии.