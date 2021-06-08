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Футбол

«Добавляет духа»: Кличко оценил форму сборной Украины на Евро-2020

17:10, 08 июня 2021
Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Vitaliy.Klychko/facebook.com

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко положительно оценил форму сборной Украины по футболу на Евро-2020. Пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Когда форма добавляет духа и воли к победе. Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0. Приветствую и благодарю наших футболистов. Украина победит. В широком смысле. Слава Украине! — написал Кличко.

6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в европейском первенстве. На футболках игроков присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский в качестве нашей ответной меры предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе C с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

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