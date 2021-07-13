«До встречи!»: Черчесов обратился к болельщикам сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды. Своё обращение он разместил на странице в Instagram.

Бывший наставник отметил, что пятилетний этап работы включал в себя много ярких и интересных событий. Главным же является чемпионат мира 2018 года, который «превратил сборную в страну, а страну в сборную». Что касается чемпионата Европы 2020 года, то он, допускает Черчесов, болельщиков не впечатлил.

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России, — написал Черчесов.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

8 июля российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил успехи сборной Украины на Евро-2020 на примере выступления сборной России на ЧМ-2018.