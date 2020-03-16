Дмитрий Тарасов с женой Дмитрий Тарасов с женой Фото: tarasov23/instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко крестили младшую дочь Еву.

Таинство состоялось в Москве. На нём присутствовали родные и друзья семьи. По словам отца, Ева вела себя очень тихо по дороге в храм и обратно.

Сейчас Тарасов реабилитируется после травмы ноги, передвигается с трудом, передаёт Starhit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полузащитник футбольного клуба «Рубин» (Казань) Дмитрий Тарасов перенёс операцию на сломанной ноге в одной из больниц Рима. Пресс-служба команды сообщила об этом в Twitter, пожелав бывшему супругу Ольги Бузовой скорейшего выздоровления. Сам 32-летний полузащитник также подтвердил факт успешного хирургического вмешательства

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