Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко крестили младшую дочь Еву.
Таинство состоялось в Москве. На нём присутствовали родные и друзья семьи. По словам отца, Ева вела себя очень тихо по дороге в храм и обратно.
Сейчас Тарасов реабилитируется после травмы ноги, передвигается с трудом,
Ранее NEWS.ru писал о том, что полузащитник футбольного клуба «Рубин» (Казань) Дмитрий Тарасов перенёс операцию на сломанной ноге в одной из больниц Рима. Пресс-служба команды
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