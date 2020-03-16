https://static.news.ru/photo/164f2564-67a4-11ea-8777-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов с женой Фото: tarasov23/instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко крестили младшую дочь Еву.

Таинство состоялось в Москве. На нём присутствовали родные и друзья семьи. По словам отца, Ева вела себя очень тихо по дороге в храм и обратно.

Сейчас Тарасов реабилитируется после травмы ноги, передвигается с трудом, передаёт Starhit.