https://static.news.ru/photo/2f90ecc2-345c-11ea-a8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: tarasov23/instagram.com

Дмитрий Тарасов проведёт зимние сборы с казанским футбольным клубом «Рубин».

Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с «Рубином» сборы, — написал Тарасов на своей странице в Instagram.

«Рубин» проведёт три сбора в Турции, первый из них пройдёт с 13 по 25 января.

Контракт Тарасова с московским «Локомотивом» истёк летом 2019 года, после этого футболист находится без клуба.

Ранее «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон. Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, писал NEWS.ru.