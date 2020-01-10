Дмитрий Тарасов проведёт зимние сборы с казанским футбольным клубом «Рубин».
Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с «Рубином» сборы, — написал Тарасов на своей странице в Instagram.
«Рубин» проведёт три сбора в Турции, первый из них пройдёт с 13 по 25 января.
Контракт Тарасова с московским «Локомотивом» истёк летом 2019 года, после этого футболист находится без клуба.
Ранее «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон. Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, писал NEWS.ru.
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