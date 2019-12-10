https://static.news.ru/photo/78fdf584-1b49-11ea-9989-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Сычёв Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычёв объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 36 лет.

Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается, — написал бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 в своём Instagram.

Сычёв поблагодарил всех тренеров за веру, терпение и опыт и болельщиков, которые, по его словам, наполняли смыслом его футбольную жизнь.

Я играл для вас, — сказал он.

Последним клубом нападающего был армянский «Пюник». Начал Сычёв свою карьеру на взрослом уровне в тамбовском «Спартаке» (2000–2001), после чего перешёл в московский «Спартак» (2002). В 2003 году уехал во Францию, где играл за «Олимпик» из Марселя (2003–2004). Вернувшись в Россию, подписал контракт с московским «Локомотивом» (2004–2015, 2017–2018). Также выступал за «Динамо» (Минск), «Волга» (Нижний Новгород), «Окжетпес» (Казахстан), «Казанка» (Москва).

За сборную Россию выступал с 2002 по 2010 год. Провёл 47 матчей, забил 15 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии после победы над Чехией (1:0) в отборочном матче чемпионата Европы — 2020, писал NEWS.ru.