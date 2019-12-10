Дмитрий Сычёв Дмитрий Сычёв Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычёв объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 36 лет.

Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается, — написал бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 в своём Instagram.

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Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное взвешенное решение, для других мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв. #СычёвЗабей

Публикация от Дмитрий Сычев (@dsychev11)

Сычёв поблагодарил всех тренеров за веру, терпение и опыт и болельщиков, которые, по его словам, наполняли смыслом его футбольную жизнь.

Я играл для вас, — сказал он.

Последним клубом нападающего был армянский «Пюник». Начал Сычёв свою карьеру на взрослом уровне в тамбовском «Спартаке» (2000–2001), после чего перешёл в московский «Спартак» (2002). В 2003 году уехал во Францию, где играл за «Олимпик» из Марселя (2003–2004). Вернувшись в Россию, подписал контракт с московским «Локомотивом» (2004–2015, 2017–2018). Также выступал за «Динамо» (Минск), «Волга» (Нижний Новгород), «Окжетпес» (Казахстан), «Казанка» (Москва).

За сборную Россию выступал с 2002 по 2010 год. Провёл 47 матчей, забил 15 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии после победы над Чехией (1:0) в отборочном матче чемпионата Европы — 2020, писал NEWS.ru.

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