Дмитрий Парфёнов уходит с поста главного тренера ФК «Урал»

https://static.news.ru/photo/d2398e2e-c9c2-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Парфёнов Фото: fc-ural.ru

Дмитрий Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал».

О своём решении тренер сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» после проигрыша его команды подмосковным «Химкам».

В воскресенье встреча «Урала» и «Химок» в полуфинале Кубка России закончилась поражением екатеринбуржцев со счётом 1:3.

Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду, — сказал Парфёнов, добавив, что «надо двигаться дальше».

Тренер также поблагодарил руководство, болельщиков и игроков.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Монако» Роберт Морено уволен со своего поста. Причиной его отставки послужило несоответствие новой концепции клуба, которая появилась с приходом спортивного директора Пола Митчелла из группы Red Bull. Предполагается, что его место займёт Хорват Нико Ковач, который ранее возглавлял «Баварию» и вывел эту команду в чемпионы Германии, писал NEWS.ru.