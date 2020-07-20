Дмитрий Парфёнов уходит с поста главного тренера ФК «Урал»

Дмитрий Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал».
О своём решении тренер
В воскресенье встреча «Урала» и «Химок» в полуфинале Кубка России закончилась поражением екатеринбуржцев со счётом 1:3.
Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду, — сказал Парфёнов, добавив, что «надо двигаться дальше».
Тренер также поблагодарил руководство, болельщиков и игроков.
Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Монако» Роберт Морено уволен со своего поста. Причиной его отставки послужило несоответствие новой концепции клуба, которая появилась с приходом спортивного директора Пола Митчелла из группы Red Bull. Предполагается, что его место займёт Хорват Нико Ковач, который ранее возглавлял «Баварию» и вывел эту команду в чемпионы Германии, писал NEWS.ru.
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