Дмитрий Харатьян получил травму в футбольном матче с медиками

https://static.news.ru/photo/5fc99d4a-3fb3-11eb-a0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Актёр Дмитрий Харатьян пострадал во время товарищеского Матча благодарности по футболу. Игра прошла в московском манеже «Спартак» и была приурочена к Дню Конституции России.

На поле встретились команды «Росич-Старко», состоявшая большей частью из артистов, и «АнтиCOVID-19», участниками которой стали медики. Из соображений безопасности в условиях пандемии матч проводился без зрителей.

Он не обошёлся без острых моментов. После очередной борьбы за мяч Харатьян упал и не смог самостоятельно подняться с газона. С повреждённой ногой актёр был вынужден покинуть поле на носилках в сопровождении бригады врачей.

Впрочем, его боевой дух это не подорвало, ведь ещё перед началом турнира он напутствовал участников цитатой стихотворения Евгения Евтушенко: «Если всё переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: и это надо пережить».

Хотя игра закончилась с равным счетом 6:6, после финального свистка арбитра кубок чемпионов был вручён команде «АнтиCOVID-19», передаёт kino-teatr.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр спорта Олег Матыцин поблагодарил Российский футбольный союз и Федерацию регби России за возобновление чемпионатов страны во время пандемии коронавируса.