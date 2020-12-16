Дмитрий Харатьян получил травму в футбольном матче с медиками

Актёр Дмитрий Харатьян пострадал во время товарищеского Матча благодарности по футболу. Игра прошла в московском манеже «Спартак» и была приурочена к Дню Конституции России.
На поле встретились команды «Росич-Старко», состоявшая большей частью из артистов, и «АнтиCOVID-19», участниками которой стали медики. Из соображений безопасности в условиях пандемии матч проводился без зрителей.
Он не обошёлся без острых моментов. После очередной борьбы за мяч Харатьян упал и не смог самостоятельно подняться с газона. С повреждённой ногой актёр был вынужден покинуть поле на носилках в сопровождении бригады врачей.
Впрочем, его боевой дух это не подорвало, ведь ещё перед началом турнира он напутствовал участников цитатой стихотворения Евгения Евтушенко: «Если всё переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: и это надо пережить».
Хотя игра закончилась с равным счетом 6:6, после финального свистка арбитра кубок чемпионов был вручён команде «АнтиCOVID-19»,
Ранее, как писал NEWS.ru, министр спорта Олег Матыцин поблагодарил Российский футбольный союз и Федерацию регби России за возобновление чемпионатов страны во время пандемии коронавируса.