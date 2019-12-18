https://static.news.ru/photo/9ab3feb0-2271-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Российского футбольного союза (РФС) провело совещание по обеспечению безопасности проведения футбольных матчей совместно с представителями правоохранительных структур и органов власти.

По итогам совещания принято решение о создании межведомственной рабочей группы для повышения уровня безопасности футбольных матчей и повышению комфорта зрителей, — говорится в заявлении РФС.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) направила письмо в МВД Санкт-Петербурга с просьбой объяснить массовые задержания фанатов московского «Спартака» после матча с «Зенитом».

Как писал NEWS.ru, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. Болельщики были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).