https://static.news.ru/photo/ed5a8d5c-2242-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Эмилио Бутрагеньо Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор мадридского футбольного клуба «Реал» Эмилио Бутрагеньо остался недоволен работой системы VAR на матче перенесённого 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:0).

Бутрагеньо считает, что арбитр встречи должен был назначить два пенальти за нарушения Клемана Лангле и Ивана Ракитича на защитнике «Реала» Рафаэле Варане.

VAR предназначен, чтобы вмешаться, когда есть явная ошибка. Сбивает с толку, что этого не произошло. Мы считаем, что это два явных фола, которые рефери не смог увидеть, — цитирует Бутрагеньо Marca.

Ранее сообщалось, что VAR будет использоваться на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) со второй части сезона, писал NEWS.ru.