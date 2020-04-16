Директор «Мордовии»: коронавирус на всех клубах ФНЛ отразился негативно

https://static.news.ru/photo/93cec6ec-7fba-11ea-b30e-fa163e074e61_660.jpg Николай Левин Фото: ФК «Мордовия» Саранск/vk.com

Директор футбольного клуба «Мордовия» Николай Левин сообщил, что команда настраивается на продолжение участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В клубе нет желаний досрочно завершить чемпионат, а уж тем более сняться с турнира. Мы настраиваемся на продолжение игры, — сказал Левин корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, 61-летний спортивный функционер отметил, что из-за коронавируса, который добрался до России, финансово пострадали все клубы ФНЛ.

Коронавирус, конечно, финансово на всех отразился негативно. На данный момент клубы находятся в ожидании решения от руководства РФС и ФНЛ о дальнейшей судьбе этого футбольного сезона, — завершил он.

Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.

Футбольный клуб «Текстильщик» также намерен доиграть сезон ФНЛ, писал NEWS.ru.