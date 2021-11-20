«Динамо» забило пять мячей в ворота «Арсенала» в РПЛ

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заявил L’Equipe, что информация о скором завершении карьеры нападающего команды Серхио Агуэро из-за проблем со здоровьем не соответствует действительности. Наставник «сине-гранатовых» выразил надежду на то, что аргентинский форвард продолжит играть.

То, что было сказано, не соответствует действительности. Мы надеемся, что он сможет продолжить играть в футбол. Мы разговаривали с ним в последние дни и не подтверждаем эти сообщения, — сказал...