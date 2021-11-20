«Динамо» забило пять мячей в ворота «Арсенала» в РПЛ

Московское «Динамо» на своём поле одержало крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Матч на стадионе «ВТБ Арена» завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Сандро Шварца.
В составе «Динамо» дублем отметился Вячеслав Грулёв (25-я и 27-я минуты), по голу на свой счёт записали Себастьян Шиманьски (15-я), Фабиан Бальбуэна (22-я) и Арсен Захарян (60-я).
У «Арсенала» автором единственного гола стал Даниил Хлусевич, отличившийся на 85-й минуте встречи.
«Динамо» набрало 29 очков и вышло на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), оставив позади «Сочи» с 27 баллами. «Арсенал» с 13 очками занимает 14-ю строчку.
Ранее сообщалось, что в матче 15-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22 «Ростов» на своём поле сыграл вничью с «Уфой». Встреча проходила на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2.