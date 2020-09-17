«Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву»

Фото: facebook.com/LocomotiveTbilisi

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что волгоградский «Ротор», в котором 11 игроков были изолированы из-за заражения коронавирусом, должен выставить юношеский состав против «Ростова».

Я бы назвал происходящее клоунадой. В прошлом сезоне «Ростов» по тем же причинам играл с детьми. Поэтому и «Ротор» должен либо выставить юношеский состав, либо получать техническое. А они собираются...