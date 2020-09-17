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Футбол

«Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву»

21:55, 17 сентября 2020
Фото: facebook.com/LocomotiveTbilisi

Московское «Динамо» завершило выступление в Лиге Европы. «Бело-голубые» проиграли тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2 в рамках второго квалификационного раунда турнира.

Голы в составе грузинского клуба забили Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. В составе москвичей отличился Николай Комличенко, который реализовал пенальти.

«Локомотив», который имеет самый низкий рейтинг из оставшихся в Лиге Европы команд (1,150) в пути нечемпионов, в следующем раунде встретится с испанской «Гранадой».

В матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своём поле уступило казанскому «Рубину» — 0:1 (0:1), писал NEWS.ru.

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