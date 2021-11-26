«Динамо» в гостях обыграло «Рубин» в РПЛ

Игроки ФК «Динамо» радуются забитому голу в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Рубин» (Казань) и ФК «Динамо» (Москва)

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Казанский «Рубин» на своём поле потерпел поражение от московского «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Динамо» голами отметились Денис Макаров (18-я минута), Фабиан Бальбуэна (68-я) и Себастьян Шиманьски (85-я). При этом на 66-й минуте москвичи имели шанс отличиться с 11-метрового, но Макаров не смог поразить ворота Юрия Дюпина.

У «Рубина» голы на свой счёт записали Солтмурад Бакаев (30-я) и Андерс Дрейер (49-я, с пенальти).

«Динамо» набрало 32 очка и укрепилось на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 22 баллами остался на девятом месте.

Ранее сообщалось, что «Динамо» на своём поле одержало крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Матч на стадионе «ВТБ Арена» завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Сандро Шварца.