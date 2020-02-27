https://static.news.ru/photo/89b76cb4-59e4-11ea-9713-fa163e074e61_660.jpg Георгий Джикия Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Первый после зимней паузы тур чемпионата России по футболу украсит столичное дерби «Динамо» и «Спартака». «Бело-голубые» шуточным видеороликом анонсировали предстоящий поединок против земляков, который состоится 29 февраля.

В ролике спартаковцы Георгий Джикия и Самюэль Жиго поют и танцуют под динамовскую песню. Ролик размещён на YouTube-канале «Динамо». Для монтажа была использована запись с YouTube-канала «Спартака», на которой защитники красно-белых участвовали в игре по угадыванию мелодий.

После 19 туров «Динамо» (24 очка) занимает восьмое место в чемпионате страны, а «Спартак» (22 очка) расположился на десятом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн в январе заявил: команда исправит результаты и не опустится в низ турнирной таблицы. Он также подчеркнул, что текущий сезон для «Спартака» — это инвестиция в будущее.