«Динамо» с минимальным счётом одолело «Уфу»

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Московское «Динамо» в 29-м туре Российской премьер-лиги в гостях обыграло «Уфу» со счётом 1:0.

Игра проходила в целом в равной борьбе, обе команды имели моменты, однако весь первый тайм и большую часть второго на табло оставались нули. На 78-й минуте мяч в штрафной «Уфы» попал в руку защитника хозяев Александра Сухова. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Жоазиньо.

В конце матча судья едва не назначил ещё один 11-метровый в ворота уфимцев, однако не стал этого делать после просмотра VAR.

Москвичи после этой победы поднялись на шестую строчку турнирной таблицы с 38 очками, опережая тульский «Арсенал» и «Уфу» на одно очко и имея матч в запасе.

Как писал NEWS.ru, в «Уфе» зафиксировали случай заражения коронавирусом. Однако команда не стала отправляться на карантин. Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что больной ни с кем не контактировал.