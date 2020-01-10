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Московское «Динамо» отдало в аренду в «Нижний Новгород» полузащитника Вячеслава Грулева.

В соглашении нет пункта о дальнейшем выкупе прав на футболиста, сообщает официальный сайт «бело-голубых».

В текущем розыгрыше чемпионата России Грулев провёл 10 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Также москвичи объявили, что в команде будет работать новый тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили, последним местом трудоустройства которого был испанский «Леванте».

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА расстался с Такумой Нисимурой и Лукасом Сантосом.