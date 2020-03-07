https://static.news.ru/photo/d3ecf8ee-6088-11ea-98f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Динамо» Москва/vk.com

Московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч забил нападающий московской команды Николай Комличенко, отличившись на 34-й минуте встречи.

По итогам матча «Динамо» поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 27 очков. «Тамбов» занимает 12-е место, набрав 22 очка.

В другом матче 21-го тура РПЛ «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0. В составе победителей дубль оформил сербский нападающий оренбургской команды Джордже Деспотович, писал NEWS.ru.