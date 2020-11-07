«Динамо» нанесло разгромное поражение «Локомотиву» в матче с 3 удалениями

https://static.news.ru/photo/9f9b9b5c-21f5-11eb-b696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче 14-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 5:1.

«Динамо» удалось открыть счёт — на 3-й минуте Роман Евгеньев вывел хозяев поля вперёд. На 33-й минуте Клинтон Н’Жи удвоил преимущество команды. Вскоре «Локомотив» остался в меньшинстве — был удалён Слободан Райкович.

На 3-й добавленной к первому тайму минуте «Локо» сократил разрыв в счёте стараниями Зе Луиша. На 60-й минуте Даниил Лесовой восстановил преимущество «Динамо» в два мяча. Вскоре был удалён вратарь «Локо» Маринато Гильерме. На 78-й минуте судья не пощадил игрока «Динамо» Сергея Паршивлюка. В оставшиеся минуты футболисты клуба Даниил Фомин и Константин Рауш забили ещё два гола, один из которых с пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Так, у «Краснодара» гол с пенальти на 16-й минуте забил Маркус Берг. В составе «Зенита» отличились Далер Кузяев (64), Артём Дзюба (79) и Алексей Сутормин (90+3).