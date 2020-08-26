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Футбол

«Спартак» и «Сочи» близко: «Динамо» наказало «Зенит» благодаря голу Шуньича

09:09, 27 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо» на домашнем поле одержало победу над петербургским «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на на 40-й минуте забил Тони Шуньич. Игрок выиграл в воздухе у защитника Деяна Ловрена на подаче Дмитрия Скопинцева с флангового стандарта и поразил ворота Михаила Кержакова.

Для подопечных Сергея Семака эта игра стала первым поражением с начала сезона. Отрыв от «Спартака» и «Сочи» составляет одно очко.

NEWS.ru собрал самые яркие моменты прошедшей игры.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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