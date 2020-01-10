https://static.news.ru/photo/77bcbaa4-33ac-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо» продолжает поиски забивного нападающего, который сможет укрепить переднюю линию команды.

Как пишет «Чемпионат», «бело-голубые» выбирают между игроком «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко и форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым. На первого претендует также казанский «Рубин».

Комличенко в чемпионате Чехии забил 10 голов в 15 матчах, Соболев в 18 играх РПЛ сумел отличиться 10 раз.

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