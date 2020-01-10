Московское «Динамо» продолжает поиски забивного нападающего, который сможет укрепить переднюю линию команды.
Как пишет «Чемпионат», «бело-голубые» выбирают между игроком «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко и форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым. На первого претендует также казанский «Рубин».
Комличенко в чемпионате Чехии забил 10 голов в 15 матчах, Соболев в 18 играх РПЛ сумел отличиться 10 раз.
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