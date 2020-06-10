Димитров расторг контракт с «Уралом» и завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/3ff6761c-ab13-11ea-819d-fa163e074e61_660.jpg Николай Димитров Фото: fc-ural.ru

Болгарский полузащитник Николай Димитров расторг контракт с футбольным клубом «Урал» из Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон в связи с тем, что Димитров принял решение завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что футболист Петрус Бумаль неожиданно заявил о переговорах со старейшим лондонским клубом «Фулхэм». Договор камерунца с екатеринбургской командой «Урал» истечёт в июле, сразу после окончания чемпионата России, писал NEWS.ru.