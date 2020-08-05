«Дикий ангел»: Гайч официально объявлен игроком ЦСКА

https://static.news.ru/photo/7d97b370-d735-11ea-9cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc-cska.com

Нападающий аргентинской команды «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч стал игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев».

Красно-синие подписали контракт с нападающим на 5 лет. Ранее Адольфо успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА, — сообщается на сайте клуба.

«Армейцы» при этом творчески подошли к официальному заявлению и сняли ролик в стиле сериала «Дикий Ангел», который стал презентацией нового игрока.

О том, что Гайч поедет играть в Россию пресс-служба аргентинцев объявила ещё 30 июля. Команда приняла предложение ЦСКА в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован пятилетний контракт. Зарплата Гайча составит в московском клубе € 900 тыс. в год, писал NEWS.ru.

В контракте 21-летнего форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.