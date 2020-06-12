Диего Форлан похвалил игру Смолова в «Сельте»

https://static.news.ru/photo/8168b118-ac9f-11ea-98ce-fa163e074e61_660.jpg Диего Форлан Фото: Carlos Pereyra/Keystone Press Agency/Global look Press

Бывший нападающий испанского футбольного клуба «Атлетико» и английского «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан прокомментировал выступление российского форварда Фёдора Смолова за «Сельту».

Мне понравилось, как Смолов начал играть за «Сельту». Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой, — цитируют Форлана «Известия».

Он также отметил, что в будущем дуэт Смолова с Яго Аспасом может получиться очень эффективным.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды зимой. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча.

Чемпионат Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновился 11 июня. Первый после паузы матч «Сельта» проведёт 13 июня против «Вильярреала».

Раннее NEWS.ru писал, что «Сельта» и московский «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего Фёдора Смолова.