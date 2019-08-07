Бывший нападающий футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Форлан объявил о завершении спортивной карьеры.
Недавно мне поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами я стал более избирательным, — приводит слова Диего Форлана AS.
По словам 40-летнего форварда, он понимал, что этот момент настанет, но принимать решение всё равно было сложно. Кроме того, футболист отметил, что хотел окончить карьеру в уругвайском «Пеньяроле».
Было бы здорово завершить карьеру в «Пеньяроле», но этого не произошло, и переговоры не увенчались успехом, — утверждает спортсмен.
Последней командой, цвета которой защищал уругвайский футболист, был гонконгский «Китчи».
Ранее нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», став с командой чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), брал Кубок и Суперкубок Англии. В составе мадридского «Атлетико» 40-летний спортсмен становился победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
За сборную Уругвая футболист сыграл 112 матчей и забил 36 голов.
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