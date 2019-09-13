Впервые в Москве Международная ассоциация развития футбола (IFDA) совместно с легендарными игроками выбрала победителей премии Football Heroes Awards в 11 номинациях. Среди гостей присутствовал бывший исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии с 2018 года Луиджи Ди Бьяджо.

В интервью журналистам 48-летний специалист рассказал, с какого возраста в Италии дети начинают играть на результат и почему бывшим главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой, который в 2017 году привёл «красно-белых» к титулу чемпионов страны, не заинтересованы ни на родине, ни в России.

— С какого возраста в Италии дети начинают играть на результат?

— Что касается достижения результата, это довольно широкий вопрос, потому что, конечно, нужно стремиться выигрывать даже когда тебе шесть лет, однако, в первую очередь они должны получать удовольствие от игры.

— Вы часто бываете в России. Что вам нравится?

— Я чувствую себя здесь как дома, потому что приезжаю в Россию много лет. Москва потрясающий город, я видел, как она меняется, но при этом столица всегда остаётся очень красивой, а сейчас просто потрясающая. Для меня всегда одно удовольствие возвращаться.

— Будучи исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии, вы наверняка следили за российским футболом. Как вы считаете, стал ли прогрессировать футбол в России после чемпионата мира — 2018?

— Российский футбол растёт, конечно, мы его смотрим и изучаем.

— Нет желания поработать в нашей стране?

— Кто знает, может, в один прекрасный день я приеду сюда не как турист, а как тренер. Я был бы не против.

— Почему Массимо Каррера, который стал чемпионом России со «Спартаком», до сих пор без работы? Неужели он не востребован в той же самой Италии?

— На самом деле, мы об этом говорили, потому что действительно он выиграл очень серьёзный чемпионат. Но вопрос не только в том, почему он не востребован в Италии, но и в том числе почему он не востребован и в России тоже. Здесь есть свой парадокс.

— Вы этот вопрос обсуждали с Массимо?

— С Массимо мы друзья. Я бы сказал, что он тоже удивлён, потому что показал хороший результат.

— Кто из итальянских специалистов зарекомендовал себя в России? Роберто Манчини (бывший главный тренер «Зенита». — News.ru), Массимо?

— Вы забыли Лучано Спаллетти (бывший главный тренер «Зенита». — News.ru) и Фабио Капелло (бывший главный тренер сборной России. — News.ru). Они внесли свой вклад в историю российского футбола. Это очень достойные тренеры, у которых есть чему поучиться.