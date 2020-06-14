Девушка Роналду поразила своих подписчиков шпагатом

https://static.news.ru/photo/60099212-ae39-11ea-bfb2-fa163e074e61_660.jpg Джорджина Родригес Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, продемонстрировала всем свой продольный шпагат.

Джорджина опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, на что получила несколько тысяч восторженных комментариев и более 1,8 млн отметок «нравится» под фото.

Ранее стало известно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд за карьеру. За время своей карьеры Роналду заработал $650 млн благодаря контрактам в футбольных клубах, а остальное — с помощью спонсоров и рекламы, писал NEWS.ru.