Депутат Милонов назвал легионеров в РПЛ генетическими мутантами

https://static.news.ru/photo/55f9647a-782b-11eb-bed7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил неудачное выступление российских футбольных команд в еврокубках.

Политик отметил, что клубы Российской премьер-лиги не готовы к скоростям на европейской арене, потому что привыкли играть в местечковый футбол.

Милонов подчеркнул, что в России не развиваются школы для подготовки молодых игроков. Депутат добавил, что отечественным командам необходимо отказаться от покупки легионеров — «импортных генетических мутантов». При этом парламентарий признал, что не является футбольным экспертом, а потому не хотел бы давать советов, передаёт «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что российский футбол лишился последнего представителя в еврокубках сезона-2020/2021. «Краснодар» с минимальным счётом проиграл в гостях ответный матч Лиги Европы хорватскому «Динамо» из Загреба и выбыл из турнира на стадии 1/16 финала. Единственный мяч в этой игре был забит нападающим хорватской команды Миславом Оршичем. На 31-й минуте он поразил ворота, которые у кубанцев защищал 19-летний Станислав Агкацев, дебютировавший в основном составе.

В первой игре неделю назад в Краснодаре сильнее также оказались хорватские футболисты (3:2).