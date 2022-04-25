Депутат ГД обратился в СК после видео «КраСавы» с украинскими футболистами

Депутат Госдумы Артём Туров обратился в Следственный комитет России после видео блогера Евгения Савина (КраСавы) с украинскими футболистами. Блогер выпустил ролик с участием Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко, Андрея Воронина и Александра Алиева — действующих и бывших игроков сборной Украины, которые рассказывали о ситуации в их стране. Слова депутата приводит «Матч ТВ».

Посмотрел начало этого мерзопакостного продажного ролика. Это явная пропаганда, которая льет воду на те задачи, которые выполняют в первую очередь страны объединённого Запада, когда наши офицеры защищают национальные интересы в ходе спецоперации, — сказал депутат.

Он добавил, что в ролике есть признаки статьи уголовного кодекса 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации), и ожидает, что СК возбудит в отношении Савина уголовное дело.

20 апреля на «Матч ТВ» вышла программа «Есть тема!», которая была посвящена выпуску «КраСавы» о ситуации на Украине. В той программе блогера жёстко критиковали и называли нецензурными словами. В тот же день стадион в Красногорске расторг контракт с футбольным клубом «Красава», принадлежащим Савину.