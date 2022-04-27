«Деньги вместо Родины»: гендиректор донецкого «Шахтёра» о Тимощуке Гендиректор донецкого «Шахтёра» осудил Тимощука за решение остаться в «Зените»

Сергей Палкин / Фото dnr-news.com

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин раскритиковал Анатолия Тимощука за решение остаться в «Зените». Тимощук — помощник главного тренера и бывший футболист санкт-петербургского клуба, ранее выступавший за «Шахтёр» и сборную Украины.

Он выбрал деньги вместо Родины и своих родителей. Я на сто процентов уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно было найти новую работу, — приводит слова Палкина «Укринформ».

30 марта Тимощука лишили звания почётного гражданина Луцка, а также всех наград, завоёванных во время игры и работы на Украине.

Накануне, 26 апреля, Палкин заявил, что «Шахтёр» не вернётся в Донецк, если город будет российским.