Дембельский аккорд: «Зенит» попрощался с ЛЧ феерическим матчем с «Челси»

«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов на мажорной ноте. Российская команда в ничего не решавшем домашнем матче против «Челси» показала яркий футбол, забила целых три мяча и добилась ничьей, хотя вполне могла и победить. Рассказываем подробнее о поединке и подводим итоги турнира для «сине-бело-голубых».

В поисках интриги

К матчу с «Челси» петербургский клуб подошёл без турнирной мотивации. Команда досрочно обеспечила себе третье место в группе и подняться выше не могла. Однако в Лиге чемпионов есть множество других поводов побиться за результат. Например, деньги. За каждую победу на групповом этапе команда получает 2,8 миллиона евро. Ничья оценивается в 930 тысяч.

Помимо финансового аспекта, есть престиж клуба, а также необходимость помогать России отстаивать слабеющие позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Тут каждое очко на вес золота. Ну и, в конце концов, «Зенит» играл дома при своих болельщиках, так что побороться за победу был обязан.

У «Челси» же турнирная мотивация присутствовала. Победа над «Зенитом» позволяла лондонцам гарантировать себе первое место в группе, не оглядываясь на то, как будут развиваться события в параллельном матче.

«Зенит» выставил боевой состав, хотя некоторые робко допускали, что Сергей Семак может прибегнуть к ротации из-за грядущей игры с «Динамо» в РПЛ, где определится лидер чемпионата по итогам первой части сезона.

«Челси» предсказуемо разбавил основу резервистами: впервые в этой Лиге чемпионов на поле появился французский защитник Маланг Сарр, в старт также попали редко играющие полузащитники Сауль и Росс Баркли. Однако в остальном состав гостей выглядел более чем грозным. В атаке, например, вышел мощный дуэт Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

Первый тайм

Последний открыл счёт уже на второй минуте, причём помог ему в этом форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранец после подачи углового сбросил мяч на дальнюю штангу, Вернеру оставалось переправить мяч в сетку с линии ворот. Конечно, немец может провалить и такую задачу, но в этот раз он справился.

Первые 10 минут у «Зенита» не получалось перейти на чужую половину поля, при этом сами хозяева могли пропустить ещё пару мячей. К счастью, этого не произошло, а игра немного выровнялась. Хозяева начали совершать неплохие подходы к чужим воротам, а на 26-й минуте у Малкома был стопроцентный момент. Бразилец не использовал чистый выход один на один, зарядив мячом прямо во вратаря.

Через 12 минут оплошность соотечественника исправил Клаудиньо. Полузащитник «Зенита» после подачи с фланга в падении головой пробил мимо Кепы Аррисабалаги и сравнял счёт. Гол выглядел абсолютно логичным.

Однако дальше начались совсем странные и очень приятные для российских болельщиков вещи. Азмун реализовал выход один на один и вывел хозяев вперёд, а через несколько секунд иранец мог оформить дубль. «Челси» в третий раз за тайм позволил «Зениту» организовать футбольный буллит, а от совсем больших проблем гостей спас Кепа.

Провал и камбэк

Второй тайм начался очень весело. Команды совершенно забыли про центр поля и лихо отвечали атакой на атаку. До стопроцентных моментов дело не доходило, но ударами в створ соперники проверяли друг друга регулярно.

Потихоньку инициатива начала переходить к фавориту, который реализовал игровое преимущество на 62-й минуте. Вернер отдавал Ромелу Лукаку на пустые ворота, бельгиец их с радостью расстрелял. Кажется, он ещё ни раз не ушёл без гола в матче против российской сборной или клуба.

«Зенит» же отреагировал на пропущенный мяч с достоинством. Команда большими силами пошла вперёд и на 71-й минуте создала фантастический момент. Азмун головой вколачивал мяч головой в угол ворот. Но Кепа умудрился в сумасшедшем прыжке спасти лондонцев.

А вот коллега Кепы из российской команды за пять минут до конца встречи не выручил. Вернер наносил сложный удар из пределов штрафной, но мяч пролетел под рукой Михаила Кержакова. Казалось, что теперь фаворит точно не упустит победу, но у Магомеда Оздоева было своё мнение на этот счёт. Восстановившийся после травмы полузащитник с полулёта зарядил из-за пределов штрафной и отправил мяч точно под перекладину. Красивый прыжок вратаря оказался бесполезным.

«Сине-бело-голубые» завершили турнир на мажорной ноте и испортили настроение «Челси», который по итогу оказался на втором месте в группе. За такой смелый и яркий футбол «Зениту» можно только поаплодировать. Жаль, что под грузом ответственности наши команды, как правило, играют гораздо более уныло.

Окно в Европу

В целом выступление «Зенита» в нынешней Лиге чемпионов можно считать удовлетворительным. Мало кто рассчитывал на то, что команда выйдет в плей-офф, а некоторые и вовсе прочили петербуржцам последнее место в группе. Россияне не оправдали этот пессимистичный прогноз и стали третьими.

Помогли домашний разгром «Мальмё» и выездная ничья со шведами. В остальных встречах группового этапа «Зенит», кстати, выглядел небезнадёжно и вполне мог разжиться очками. Однако всякий раз грандам доставались победы. Исключением, конечно, стала последняя игра.

Теперь российской команде предстоит выступить в плей-офф Лиги Европы. Возможно, там «Зениту» удастся пройти подальше. Соперник россиян определится 13 декабря.