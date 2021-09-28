Дебютировавший в Лиге чемпионов «Шериф» обыграл «Реал» 2:1

Впервые участвующий в Лиге чемпионов приднестровский футбольный клуб «Шериф» обыграл мадридский «Реал» благодаря голу на 89 минуте матча. Игра началась в 22:00 по мск на поле испанцев и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Шериф» и «Реал» встретились в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Обслуживали игру группы D на стадионе «Сантьяго Бернабеу» бригада арбитров из Бельгии во главе с Лоуренсом Виссером.

Первый гол принадлежал приднестровским футболистам. На 25-й минуте головой в дальний угол ворот забил Джасурбек Яхшибоев с подачи Кристиано, который навесил с левого фланга в штрафную.

На 65-й минуте команде ответил Карим Бензема. Он забил с пенальти. И за минуту до окончания матча Траоре устроил борьбу в штрафной «Реала», но мяч отскочил к Себастьяну Тилю, который нанёс удар в дальнюю девятку.

Ранее на матче украинского «Шахтёра» с клубом «Шериф» из Тирасполя болельщики из Приднестровья запели «Катюшу». Это произошло после первого тайма. Игра завершилась победой приднестровского клуба.