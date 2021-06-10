«Давай, до свидания»: взлёты и падения сборной России на Евро

Уже завтра стартует чемпионат Европы по футболу. Команда Черчесова начнёт своё выступление на европейском первенстве с матча против бельгийцев. Также в нашем квартете присутствуют команды Дании и Финляндии. Ну а пока мы ждём начала главного футбольного турнира этого лета, давайте вспомним, как выступала сборная России на чемпионатах Европы. Далее — небольшое погружение в историю.

Чемпионат Европы 1996 года (Англия)

Сборная России провела очень уверенно отборочный цикл перед стартом дебютного для себя чемпионата Европы-1996. Добыв восемь побед и две ничьих (обе в матче против шотландцев), команда Олега Романцева с первого места вышла в финальную часть турнира. Более того, по количеству забитых мячей в отборочном цикле россияне стали лучшей командой — отметились 34 голами.

После такого оглушительного успеха на отборе все ждали не менее красочного продолжения. Да и с учётом мощного состава российской команды, которая включала в себя плеяду футболистов из ведущих европейских лиг (Онопко, Карпин, Канчельскис, Мостовой, Шалимов, Колыванов, Кирьяков), другого исхода не могли и допустить.

Но потом случилась жеребьёвка, которая подарила нам бодрую группу из сборных Италии, Германии и Чехии. И хоть мы относительно неплохо провели матч против итальянцев (проиграли 1:2, но имели шанс на победу), дальше всё пошло на спад. Немцы одолели команду Романцева с крупным счётом, забив три безответных мяча. А чехи на последних минутах встречи с россиянами сравняли счёт (3:3) и оформили тем самым себе билет в стадию плей-офф. Так закончился для сборной России первый чемпионат Европы.

Кстати, в финале Евро-1996 сошлись в итоге сборные Германии и Чехии (немцы выиграли). Так что мы уступили дважды финалистам турнира.

Чемпионат Европы 2000 года (Бельгия, Нидерланды)

Евро-2000 запомнился сверхэмоциональным и драматическим отбором, который завершился не в пользу России. Несмотря на большие надежды, связанные с назначением Анатолия Бышовца на пост главного тренера, команда начала отборочный цикл очень плохо. После трёх поражений на старте квалификации (от Украины, Франции и Исландии) Бышовец был экстренно заменён на Олега Романцева.

Перестановки на тренерском мостике мгновенно дали результат. Шесть последующих матчей сборная провела без поражений (обыграли даже действующих чемпионов мира французов). Однако для выхода в финальный раунд необходимо было одолеть в заключительном матче украинцев. До 87-й минуты мы прекрасно с этой задачей справлялись.

Но затем случилась совершенно необъяснимая и чудовищная ошибка голкипера сборной России Александра Филимонова, забросившего мяч в свои ворота. Сколько же сердец юных болельщиков (да что там юных, даже взрослых) было разбито тем вечером. Так сборная России осталась без Евро.

Чемпионат Европы 2004 года (Португалия)

Пожалуй, отборочный цикл и события, которые предшествовали турниру в Португалии, оказались намного ярче финального раунда Евро-2004.

Так же как и четыре года назад, по ходу отбора пришлось оперативно провести замену главного тренера сборной. После поражения от команд Албании и Грузии с Валерием Газзаевым распрощались, а на его место пригласили Георгия Ярцева. Впрочем, на этот раз никаких мощных серий из нескольких побед подряд не было. Наоборот, оставшиеся в отборе матчи шли тяжело у подопечных Ярцева, и по большому счёту команда еле зацепилась за вторую строчку (помогли победы над Швейцарией и Грузией), которая позволила выступить в стыках.

Там нас ждал Уэльс. Оба матча получились натужными, но благодаря единственному голу Вадима Евсеева во второй встрече россияне пробились в финальный раунд. Эмоциональное обращение Вадима к сопернику после финального свистка, пожалуй, стало самым ярким моментом той игры.

Ну а дальше нас ждал финальный раунд. Точнее не так. Дальше сборная России столкнулась с большим количеством потерь. Сначала из-за «бромантановского скандала» выбыл полузащитник Егор Титов. Затем, перед самым стартом турнира в Португалии, команда потеряла двух центральных защитников — Виктора Онопко и Сергея Игнашевича. Но это ещё не всё. На самом турнире тоже произойдёт несколько важных изменений в составе.

В групповом этапе нам предстояло сыграть с Испанией, Португалией и Грецией — четвёрка не из простых (особенно с учётом того, что на начальном этапе турнира никто не знал, что чемпионами европейского первенства станут в итоге греки). В первом матче мы уступили испанцам (0:1). Впрочем, не события на поле стали определяющими в этой игре. После финального свистка Александр Мостовой выдал спич в микст-зоне, из-за которого был в итоге отчислен из команды.

Ожидаемо хозяевам турнира мы тоже уступили (0:2), но зато в последнем матче обыграли будущих чемпионов Европы (2:1). Хоть какой-то приятный бонус от Евро-2004.

Чемпионат Европы 2008 года (Австрия, Швейцария)

Leo Vogelzang/ SUNSHINE/Global Look Press

На Евро-2008 сборная России добилась лучшего результата в своей футбольной истории. Мы завоевали бронзовые медали европейского первенства. Перед стартом турнира в подобный исход было невозможно поверить.

Квалификация прошла для нашей команды непросто, и мы могли преспокойно пролететь мимо Евро, если бы не хорваты. В последнем туре квалификации они сенсационно обыграли сборную Англии (3:2). Благодаря этому результату мы смогли опередить англичан в турнирной таблице. Второе место в группе гарантировало нам выход напрямую в финальный раунд турнира. Англичанам пришлось смотреть Евро по телевизору.

Но не стоит думать, что дальше всё пошло как по маслу. Команда Гуса Хиддинка в первом же матче влетела испанцам (1:4). Благо этот результат не надломил россиян. Далее последовали две уверенные победы над командами Греции и Швеции, которые гарантировали нам выход в плей-офф.

В 1/4 финала нас ожидал мощный коллектив из Голландии. Многие были убеждены, что у России нет ни единого шанса перед грозным соперником. Но Торбинскому и Аршавину пришлось всех переубедить. Их голы в дополнительное время (в основное время матч завершился со счётом 1:1) закончили вообще всё. Мы вышли в полуфинал, не смогли снова обыграть испанцев и вернулись домой с бронзой.

Чемпионат Европы 2012 года (Украина, Польша)

Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Перед Евро-2012 дела у сборной складывались как никогда хорошо. Замена одного голландца другим (на место Хиддинка пришёл Дик Адвокат) дала положительный импульс. Мы очень легко прошли квалификацию: вышли в финальный раунд с первого места (шесть побед в восьми встречах). Дальше — больше.

За несколько дней до старта турнира мы разгромили итальянцев в товарищеском матче (3:0), что ещё больше упрочило веру в команду. Но апогей любви, уважения, пиетета перед сборной случился после первого матча в групповом этапе. Россия катком прошлась по сборной Чехии — 1:4. Как же тогда наши болельщики подтрунивали над чехами. Даже популярный на тот момент мем «Ты кто такой? Давай, до свидания» посвятили бедолагам.

Но настроение вокруг сборной стало быстро меняться. Во втором матче не смогли обыграть поляков — 1:1. А настоящий крах наступил в игре с греками, когда мы уступили в этой встрече со счётом 1:0. Таким образом, мы пролетели мимо плей-офф, а недавно отправленная гулять сборная Чехии прошла в следующий раунд.

Чемпионат Европы 2016 года (Франция)

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Квалификацию на Евро-2016 сборная России начала под руководством Фабио Капелло. Однако после неудачного старта (команда набрала в шести матчах только восемь очков) перспективы на участие в финальном раунде стали резко смутными. Спасать положение дел был вызван Леонид Слуцкий.

Замена на тренерском мостике была проведена очень вовремя. Последовавшие под руководством Слуцкого четыре победы позволили России заскочить в групповой этап.

Группа у нас была непростая: Англия, Словакия, Уэльс. Поэтому с самого начала было понятно, что тяжело будет зацепиться за плей-офф. Но первая игра дала небольшую надежду на это. Мы сыграли вничью с англичанами — 1:1, спасшись на 90-й минуте. Впрочем, словаки нас быстро вернули с небес на землю, обыграв со счётом 2:1. Ну а дальше был Уэльс, унылый матч в исполнении нашей сборной и разгром — 0:3. Таким образом, сборная России заняла последнее место в группе и вернулась домой. «Мы говно», — сказал тогда Леонид Слуцкий своим подопечным. Никто с ним не спорил.

Будем надеяться, что предстоящий Евро сложится для нас более удачно.