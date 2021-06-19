Защитник сборной Дании заявил, что его команда обыграет Россию на Евро

https://static.news.ru/photo/27c0e8a2-d1b9-11eb-8de5-96000091f725_660.jpg Янник Вестергор Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Защитник сборной Дании Янник Вестергор поделился ожиданиями перед матчем с национальной командой России в последнем туре группового этапа на Евро-2020. Слова защитника приводит пресс-служба УЕФА.

По мнению Вестергора, матч сборной Дании против Бельгии показал, что его команда играет на высоком уровне и может противостоять лучшим командам Европы.

У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесёт свой вклад и турнир для нас не закончится. Мы выступим на том же уровне (как в матче с Бельгией. — NEWS.ru), победим Россию, а потом посмотрим, — сказал Вестергор.

Сборная Дании после второго тура располагается на последнем месте в группе В. Следующий матч датская команда поведёт против России. Игра состоится в Копенгагене 21 июня.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Марио Фернандес занимается в общей группе после повреждения, полученного в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией (1:0).