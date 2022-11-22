Дания и Тунис сыграли вничью на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Сборные Дании и Туниса сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Датчане играли с преимуществом, владели мячом 61 процент времени, но по ударам по воротам равенство: 13 — 13. Датчане шесть раз пробили в створ, игроки сборной Туниса — один раз.

Это — первая нулевая ничья на ЧМ-2022. В другом матче группы D Франция сыграет с Австралией, начало матча — в 22:00 по Москве.

Ранее во вторник Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре со счетом 1:2.

21 ноября США и Уэльс сыграли вничью, Англия разгромила Иран со счетом 6:2, а Нидерланды выиграли у Сенегала — 2:0.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это — первый мундиаль, который принимает арабская страна и первый, который проходит в зимнее время, в середине европейского футбольного сезона.