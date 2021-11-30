Даниил Медведев заявил, что Левандовски заслужил «Золотой мяч»

Вторая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев считает, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заслужил выиграть «Золотой мяч». В интервью Okko Sport спортсмен признался, что не до конца понимает, по каким критериям выбирают лучшего футболиста года по версии France Football.

Смотрел (церемонию вручения «Золотого мяча». — NEWS.ru). Сначала мне все говорили — что ты там смотришь, — а потом в итоге мы все ввосьмером сидели и смотрели. Потому что всё-таки интрига была, хотя во многих достоверных источниках я видел, что, скорее всего, Месси. Не буду сильно говорить, что думаю по этому поводу, но считаю, что Левандовски заслужил, конечно, — сказал Медведев.

Он признался, что не до конца понимает, как именно проходит голосование за победителя, но отметил, что результаты его во многом удивляют. В частности, Медведев удивился, что нападающий «Баварии» Томас Мюллер не попал в число 30 лучших футболистов мира в 2021 году. И это при том, что немецкий футболист отдал больше всех результативных передач среди представителей топ-5 лиг Европы.

Значит ли это, что у Месси больше друзей, чем у Левандовски? В плане пиара-то 100% он лучше. Опять же, я вообще не футболист, поэтому, возможно, я полностью неправ. Но мне кажется, что по статистике конкретно этот год, многие пишут, что 2020-й и 2021-й надо совместить, — добавил Медведев.

29 ноября Месси завоевал седьмой «Золотой мяч». В голосовании аргентинский футболист опередил Левандовски, полузащитников «Челси» Жоржиньо и Н’Голо Канте, форварда «Реала» Карима Бензема и других. Он поблагодарил бывших партнёров по каталонской «Барселоне» и обратился к родным и близким, выразив им благодарность за то, что заставляют его совершенствоваться каждый день.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» и в статусе свободного агента подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». За новую команду он провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча, отдал три передачи.