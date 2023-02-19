«Дали отпор»: тренер «Шинника» похвалил игроков после драки с украинцами Тренер «Шинника» Евсеев похвалил игроков, давших отпор украинским футболистам в Турции

Фото: vk.com/fcshinnik

Вадим Евсеев

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев похвалил игроков команды за то, что они сумели дать отпор украинским футболистам из клуба «Минай» во время драки в Турции, передает телеканал РЕН ТВ. Евсеев заявил, что его подопечные достойно проявили себя в этой ситуации и он гордится ими.

От себя лично хочу сказать, что горжусь вами. Значит, мы правильный выбор сделали, подобрали команду. <...> Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики, — сказал тренер.

Потасовка между украинскими и российскими футболистами произошла 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus. По данным СМИ, причиной ее послужило то, что игроки «Миная» потребовали от руководителя «Шинника» спеть украинский гимн, но получили от него резкий ответ. Разнимать драку пришлось полиции. Первоначально сообщалось, что в потасовке пострадали четверо россиян. Позднее врач «Шинника» уточнил, что незначительные травмы получили трое игроков.

Глава думского комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев призвал УЕФА и ФИФА жестко отреагировать на инцидент. Он заявил, что зачинщики потасовки должны понести наказание вне зависимости от паспорта и политической ситуации.